Erstes komplett 3D-gedrucktes Dorf entsteht in Lateinamerika

Design in Workshops verfeinert

New Story will mit dem Projekt zeigen, wie man Obdachlosigkeit auf der ganzen Welt auf günstige Weise bekämpfen könnte. Das Design der Häuser, die in Lateinamerika entstehen werden, wurde durch Mitarbeit der künftigen Bewohner in Workshops entwickelt. Entstehen wird das erste 3D-gedruckte Dorf in einer "halb-ländlichen" Gegend.