Erstes Roboter-Hotel soll in Japan eröffnet werden

Als Standort der futuristischen Herberge mit dem passenden Namen „henna hoteru“ (seltsames Hotel) ist der in der südlichen Provinz Nagasaki gelegene Freizeitpark „Huis Ten Bosch“ vorgesehen, der thematisch den Niederlanden gewidmet ist. Das berichtete die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ am Mittwoch.

Die Roboter dienten weniger als Attraktion, sondern sollten vor allem die Personalkosten niedrig halten, hieß es. So ist etwa geplant, dass ein weiblicher Androide in Gestalt einer jungen Japanerin an der Rezeption „arbeitet“.