“Es gibt kein Malware-Problem bei Android”

Zentrales Thema im Google-Security-Team ist derzeit die sogenannte End-to-end-Encryption (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung). Lauthabe man bereits ein durchaus herzeigbares System geschaffen, auch der Sourcecode ist bereits verfügbar. Gleichzeitig arbeitetin dem Punkt auch mit anderen Unternehmen wie zum Beispielzusammen. “Allerdings ist die Consumer-Version noch nicht so ausgereift, dass wir sie auf den Markt bringen könnten”, sagt. Man wolle mit dem Produkt keinesfalls verfrüht starten, intern ist dieEnde-zu-Ende-Verschlüsselung aber bereits im Einsatz. Grundlegendes Ziel des Projektes ist es, diefür User einfacher und unkomplizierter zu machen. “Programme wiesind für durchschnittliche Nutzer einfach zu komplex”, meint

Der Security-Experte warnt in Sachen Verschlüsselung aber auch davor, dass sie Einschränkungen mit sich bringe. “Wenn ich nun End-to-end-Encryption beim Versenden einer E-Mail verwende, dann gehen mir andere nützliche Features verloren”, so Grosse. Er verweist etwa auf die Möglichkeit, Google Translate zu verwenden und damit Texte übersetzen zu lassen. Grosse ist der Ansicht, dass Google schon jetzt sehr viel Sicherheit für die Nutzer biete. “Es ist natürlich etwas anderes, wenn ich ein Dissident in einem repressiven Staat bin und bei jeder E-Mail, die ich versende, fürchten muss, verfolgt zu werden”, sagt der Sicherheitsexperte.