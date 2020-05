“Wir brauchen einen Ausstieg aus der Totalüberwachung”

Nüchtern fällt auch die Auftakt-Keynote zur diesjährigen re:publica aus. Ethan Zuckerman, Chef des Center for Civic Media am MIT, analysiert in seiner Rede die Politikverdrossenheit junger Generationen gegenüber einer gleichzeitig wachsenden Protestkultur, die allerdings kaum, so Zuckerman, in echten politischen Veränderungen mündet. “Das System ist kaputt”, attestiert Zuckerman, der sich besorgt darüber zeigt, wie wenig von großen Bewegungen wie #Occupy letztlich eigentlich übrig bleibt. Es sei falsch, jungen Menschen vorzuwerfen, sie würden sich nicht mehr für Politik, sondern nur noch für ihre Gadgets interessieren. Denn tatsächlich finden große politische Bewegungen statt, diese seien jedoch gleichzeitig in ihren Auswirkungen auf die reale Politik auch so schwach wie nie zuvor.

Das Problem sei, dass die Regierungen selbst, also jene Vertretern von denen sich die Menschen Veränderungen erhoffen, schwach seien. Im Hintergrund liege die tatsächliche Macht in Händen von Banken und der Finanzwirtschaft.

Das Internet biete zwar grundsätzlich unendliche Möglichkeiten für eine freie und offene Gesellschaft, dass das Internet allein die Welt auf magische Weise zu einem besseren Ort machen kann, sei jedoch eine falsche Vorstellung, so Zuckerman. Er erinnert sich dabei an die Neunziger Jahre und die Erwartungen und Hoffnungen, die man damals an das Netz hatte. “Wir glaubten daran, dass es keine dominierenden Großkonzerne, keine Zensur, ein Aufbrechen von Rassismus, Sexismus und anderen verknöcherten Strukturen geben würde”, so Zuckerman. “Wir haben wirklich jede Menge dummen Scheiß geglaubt”, fasst der Wissenschaftler die enttäuschten Erwartungen zusammen.