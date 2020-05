„Es reicht nicht, Notebooks in die Klassen zu stellen“

Am Gymnasium Zell am See werden seit dem Jahr 2001 neue Technologien eingesetzt. Seit damals gibt es ein Konzept zum E-Learning. „Wir haben dadurch bereits eines gelernt: Es reicht nicht, einfach PCs in die Klassen zu stellen. Der Unterricht wurde dadurch anfangs sogar schlechter, weil sich die Schüler hinter ihren Monitoren versteckt haben“, erzählt Jauck. Doch aus den Anfangsfehlern habe man gelernt, so Jauck.

Mittlerweile wurden an der Schule in Zell am See die starren 50-Minuten-Intervalle aufgebrochen, die laut Jauck „keine Zeit für Individualisierung“ zugelassen haben. Es gibt jetzt offene Lernphasen und fächerübergreifende Projekte mit zwei fixen Projekttagen pro Woche. Auch eigene Räume – sogenannte „Learning Plazas“ nach Vorbild von Schulen in Großbritannien wurden geschaffen.