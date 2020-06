Europäischer Elektromüll verseucht Afrika

Recycling-Firmen am Pranger

Der Umweltjournalist führt das Müllproblem auf skrupellose Recycling-Firmen zurück, die sich der aufwendigen Aufbereitung entledigen, indem sie große Mengen des Elektroschrotts in die dritte Welt verfrachten. Aber auch die Hersteller sind gefordert. „Zum einen setzen sie in ihren Produkten immer noch auf hochgiftige Substanzen. Zum anderen übernehmen sie für die Rücknahme alter und kaputter Geräte keine Verantwortung“, kritisiert Anane.

Dabei sieht das „Basler Übereinkommen“ aus dem Jahr 1989 eigentlich eine Kontrolle grenzüberschreitender Abfalltransporte vor. Die Vereinbarung, mit der das illegale Abladen von gefährlichem Müll in Entwicklungsländern verhindert werden soll, wurde von der damaligen EG ratifiziert und ist seit Mai 1992 in Kraft. Dennoch landen weiterhin Hunderte von Containern mit europäischem Elektromüll in Afrika und Asien.



Gesetzliche Richtlinien unwirksam

Um die Elektromüll-Problematik besser in den Griff zu bekommen, hat die EU im Jahr 2002 zudem die europäische „WEEE-Richtlinie“ (Waste Electrical and Electronic Equipment) beschlossen, die den Export von gefährlichem Elektroschrott in Nicht-OECD-Länder verbietet. Da die Umsetzung der Richtlinie weiterhin zu wünschen übrig lässt, will die EU die Richtlinie einmal mehr überarbeiten. Eine im Dezember 2008 präsentierte Version konnte aufgrund des starken Widerstands der Elektronikindustrie aber nicht abgesegnet werden.

In Österreich regelt die sogenannte „Elektroaltgeräteverordnung“ die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von elektronischen Abfällen. Die bei offiziellen Sammelstellen abgegebenen Altgeräte werden von registrierten Verwertungsfirmen dem Recycling-Prozess zugeführt. Offizielle Sammelstellen werden vom Lebensministerium lizenziert und überprüft.