Europol-Schlag gegen Cyberkriminelle im Tor-Netzwerk

Der europäischen Polizeibehörde Europol ist ein Schlag gegen Cyberkriminelle und illegale Märkte im Anonymisierungsnetzwerk Tor gelungen. Wie Europol am Freitag in Den Haag mitteilte, führte die gemeinsam mit dem FBI und anderen US-Behörden durchgeführte "Operation Onymous" zu 17 Festnahmen und der Schließung von 410 versteckten Diensten im Internet.

Die weltweite Aktion gegen "dunkle Märkte", die in dem Anonymisierungsnetzwerk Tor laufen, hat demnach am gestrigen Donnerstag stattgefunden. An der vom Europol-Cybercrime-Centre (EC3) koordinierten Operation nahmen die Polizei- und Justizbehörden von 16 europäische Staaten teil, nämlich Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Rumänien, Spanien, Schweden, die Schweiz und Großbritannien.