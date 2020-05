Ex-Angestellte schildern Nachteile eines Google-Jobs

Dank des starken Markennamens kann es sich Google leisten, die besten Talente anzuwerben. Im Endeffekt werden den angeheuerten Top-Kräften allerdings nur simple Aufgaben zugeteilt. So lautet eines der Urteile, die ehemalige Angestellte auf Quora über Google fällen. "Es gibt dort Studenten von Top-Ten-Colleges, die technische Unterstützung für Googles Werbeprodukte leisten oder manuell gemeldete Inhalte auf YouTube bearbeiten", fasst Business Insider eine entsprechende Wortmeldung zusammen.

Ein weiterer Nachteil von Google scheint die schiere Größe des Unternehmens zu sein. Obwohl der Online-Konzern gerne das Image eines Startups behält, arbeiten so viele Menschen dafür, dass der Einfluss des Einzelnen auf das Firmengeschick minimal bleibe, so ein weiterer Kritikpunkt. Die Größe des Unternehmens bringe auch einen harten Konkurrenzkampf mit sich, der oft in spürbarer Arroganz resultiert.