Facebook akzeptiert falsch eingegebene Passwörter

Um sich auf Facebook einloggen zu können, muss man sein Passwort nicht korrekt eingeben. Was wie eine Scherzmeldung klingt, kann jeder selbst überprüfen. Der Facebook-Nutzer Clemens Istel machte auf Twitter auf den Umstand aufmerksam, dass man an sein Passwort ein beliebiges Zeichen anhängen kann und dennoch in den Account kommt. Im Zuge von Recherchen fand die futurezone schließlich heraus, dass dies auch funktioniert, wenn man ein Zeichen vor das Passwort stellt. Auch dann kommt man in sein Profil.