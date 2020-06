Facebook am Steuer gefährlicher als Alkohol

Im direkten Vergleich mit Alkohol und Cannabis schneiden sogar die beiden wirklichen Drogen besser ab. Der Konsum von Cannabis würde die Reaktionszeit "nur" um 21 Prozent nach oben schrauben. 0,8 Promille, die Grenze für Alkohol am Steuer in Großbritannien, sorgt für eine um 12,5 Prozent erhöhte Verzögerung. Während die Gefahren von Alkohol und anderen Drogen am Steuer durchaus bekannt sind, gilt das Handy am Steuer immer noch als Kavaliersdelikt. Das zeigt auch eine Umfrage des britischen Automobilklubs RAC, nach der acht Prozent der britischen Autofahrer zugeben würden, ihr Handy für E-Mails oder Social Media am Steuer verwendet zu haben. In der Altersgruppe der 17 bis 24-jährigen sind es mit 24 Prozent drei Mal so viele. Der Blog gizmag kritisiert das in seinem Artikel zur Studie: "Wenn 24 Prozent der 17 bis 24-jährigen zugeben würden, betrunken mit dem Auto zu fahren würde es einen öffentlichen Aufschrei geben."