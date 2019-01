Facebook bringt Feature für Petitionen

Facebook zeigt neben der absoluten Gesamtzahl der Unterstützter lediglich an, welche Freunde, Facebook-Seiten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Petition unterzeichnet haben. Nur wer eine Petition unterzeichnet, darf auch an der Diskussion der Petition teilnehmen. Laut Facebook seien die ersten Tests in den vergangenen Wochen relativ reibungslos über die Bühne gegangen. Das Feature ist eine von vielen Initiativen, um das Ansehen des Skandal-geplagten Unternehmens in der Öffentlichkeit aufzubessern. In den USA gibt es unter anderem das „Town Hall“-Feature, das Nutzer mit ihren lokalen politischen Vertretern vernetzen soll.