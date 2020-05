Facebook-Fans kuratieren Ausstellung im Essl Museum

“Wir haben uns für Kandidaten mit Verve und Witz entschieden. Ich habe diesmal lediglich eine beratende Rolle eingenommen. Die sechs Gastkuratoren wurden in einem zweitägigen Workshop an die Materie herangeführt”, so Hoffer. Dort haben die Auserwählten entschieden, die Top 30 Bilder in die Ausstellung aufzunehmen. “Da zwei Werke aus jeweils zwölfteiligen Serien dabei waren und wir uns entschieden haben, diese komplett aufzunehmen, werden insgesamt etwa 50 Werke ausgestellt”, so Hoffer.

Damit ist der große Saal des Essl-Museums relativ voll, die Ausstellung kommt bei Vorab-Besuchern aber gut an. “Ein Profi hat mir versichert, dass das sehr frisch wirkt. Von daher ist es ein gelungenes Experiment. Ich bin begeistert, wie ernsthaft und konzentriert unsere Gastkuratoren zu Werk gegangen sind”, erklärt Hoffer.