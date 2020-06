Facebook führt Schaltfläche für Ebola-Spenden ein

Wer sich mit Spenden am Kampf gegen die Ebola-Epidemie beteiligen will, soll das bei Facebook künftig mit wenigen Klicks tun können. Das soziale Online-Netzwerk führt laut einer Firmenmitteilung vom Donnerstag eine eigene Schaltfläche für diesen Zweck ein, die Nutzern am oberen Ende ihrer "Neuigkeiten"-Leiste angezeigt werden soll.

Darüber könnten dann potenzielle Spender mit wenig Aufwand direkt Geld überweisen an die Hilfsorganisationen Save the Children und International Medical Corps oder an den weltweiten Dachverband des Roten Kreuzes. "In Krisenzeiten informieren sich die Leute bei Facebook darüber, was passiert, sie tauschen dort ihre Erfahrungen aus und bieten Hilfe an", hieß es in der Firmenmitteilung. Zwar hätten die drei Organisationen schon in der Vergangenheit via Facebook um Spenden geworben, aber die neue Funktion solle Zahlungen noch einfacher machen.