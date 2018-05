Facebook-Funktion vermutete hinter jedem Beitrag ein Hassposting

Am Dienstag sorgte eine neue Facebook-Funktion für Verwirrung. Zahlreiche Facebook-Nutzer wurden bei jedem Posting in ihrem Newsfeed gefragt, ob dieses Hassbotschaften enthalte. Die Verwirrung hielt jedoch nur kurz an: Am Dienstag gegen 17 Uhr beklagten sich die ersten Nutzer über Probleme, eine Stunde später war die Frage bereits wieder verschwunden. Die Funktion sei laut Facebook eigentlich nur für interne Testzwecke vorgesehen gewesen und wurde versehentlich für eine größere Zahl an Nutzern aktiviert.