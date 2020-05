Facebook-Gründer Zuckerberg baut Internetinitiative aus

Zuckerberg kündigte am Montag den Start einer Plattform an, über die alle Anbieter Versionen ihrer Dienste für Internet.org einbringen könnten. In den vergangenen Wochen hatte es vor allem in Indien heftige Kritik an dem bisherigen Konzept von Internet.org gegeben. Zuckerberg und Facebook wurde vorgeworfen, den Wettbewerb zwischen verschiedenen Online-Diensten zu verzerren, weil einige durch das Gratis-Angebot bevorzugt würden.