Facebook-Mitarbeiter fälschten Produkt-Bewertungen auf Amazon

Dabei habe es sich nicht um eine geplante oder konzertierte Aktion von Facebook gehandelt. Auch der Aufdecker der Geschichte will die Sache nicht überbewerten und warnte auf Twitter davor, die namentlich bekannten Mitarbeiter an den Pranger zu liefern. Dass diese nun teilweise mit Häme und Spott im Netz zu kämpfen haben, haben sie sich aber selber zuzuschreiben. Ein Facebook-Mitarbeiter begann die Bewertung so: "Ich war bisher kein großer Facebook- oder Social-Media-User, aber ich habe die Chance ergriffen und 4 Portals sowie einen Portal plus für die Familie erworben."