Facebook sperrt Foto von Kindern in Konzentrationslager

Die US-Non-Profit-Organisation Anne Frank Center for Mutual Respect berichtet, dass Facebook eines ihrer Postings sperrte. Dabei handelte es sich um einen Artikel über den Holocaust, dessen Bild abgemagerte Kinder in einem Nazi-Konzentrationslager zeigt. Facebook entfernte den Beitrag mit dem Hinweis, dass er gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoße. Nachdem das Center den Vorfall via Twitter und Facebook publik machte, reagierte das Online Netzwerk, entschuldigte sich und stellte den Beitrag wieder her.