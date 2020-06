Facebook-Timeline für Alle

Die neue Facebook Timeline, die die klassischen Profile ersetzen soll, soll in den nächsten Wochen alle bisherigen Varianten ersetzen. Damit wird es künftig kein Profil ohne Timeline mehr geben. Das gab Facebook in einem Blogpost bekannt. Neue Timeline-Nutzer werden eine einwöchige Schonfrist erhalten, in der sie zwar bereits die Timeline sehen, aber andere Nutzer nicht. Das soll ihnen ausreichend Zeit geben die Sichtbarkeit von älteren Beiträgen für andere Personen einzuschränken. Wer überhaupt nicht mehr warten möchte, kann die Timeline auf der offiziellen Seite sofort freischalten lassen.