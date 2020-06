Facebook verärgert mit Paper App-Entwickler

Facebook hat am Montag in den USA die iPhone-App Paper veröffentlicht, mit der der Newsfeed deutlich einfacher durchgesehen werden kann. Doch der Name der App sorgt für Streit. Bereits seit 2012 gibt es eine relativ bekannte App des Entwicklers FiftyThree, die so heißt. Mit ihr können Skizzen oder Notizen auf dem iPad-Tablet erstellt werden. Der Chef der Entwickler-Firma, Georg Petschnigg, rief Facebook am Montag auf, den Namen der App des Online-Netzwerks zu ändern.