Facebook wegen Tracking nach Log-Out verklagt

Ausloggen

daraufhin sogar, dass Nutzer auch nach demverfolgt werden und versuchte es mit „Schutz gegen Phishing und Spam“ schön zu reden. Doch das alles half nichts.

Am Donnerstag wurde eine Klage eingereicht, die sich damit beschäftigt, dass Facebook-Nutzer auch nach dem Ausloggen via Cookies weiterverfolgt und folglich ausspioniert werden. Perrin Aikens Davis aus Illionois ( USA) hat die Sammelklage in San Jose, Kalifornien, eingebracht. Es werden darin "nicht näher spezifizierte Schäden" als Begründung angeführt.

Das Gericht wurde darin zudem dazu aufgefordert, diese Vorgehensweise, Nutzer nach dem Ausloggen zu verfolgen, zu unterbinden. Der Vorwurf: unautorisiertes Abhören, Computerbetrug. Der Facebook-Sprecher Andrew Noves sagte gegenüber cnet, dass man gegen diese Klage auf jeden Fall vorgehen werde. „Wir glauben, dass diese Klage unbegründet ist und wir werden vehement dagegen vorgehen."

Irisiche Datenschutzbehörde prüft

Facebook muss sich derzeit mit ganz schön vielen Klagen und Beschwerden herumschlagen. So beschäftigt sich seit Samstag auch die irische Datenschutzbehörde mit den Beschwerden der