Facebook wertet künftig Surfverhalten von Nutzern aus

Das Soziale Online-Netzwerk Facebook aktualisiert diverse Nutzungsbedingungen. Sie treten am Freitag in Kraft. Wer sich nach dem 30. Jänner in dem sozialen Internetnetzwerk einloggt, stimmt ihnen automatisch zu. Ein wesentlicher Bestandteil sind Werbeanzeigen, die dann auch auf Grundlage des Internetsurfverhaltens eines Nutzers ausgewählt werden.