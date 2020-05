Facebook will komplette Nachrichten-Beiträge integrieren

Facebook möchte in Zukunft anstelle von Links komplette Nachrichten-Beiträge auf der Seite integrieren. Zunächst sollen Artikel der New York Times und von National Geographic eingebunden werden. Das geplante Feature namens Instant Articles soll die Nutzung von Facebook schneller gestalten. Derzeit ist vor allem in der mobilen bzw. App-Version das Aufrufen von externen Artikeln mit bis zu acht Sekunden Wartezeit verbunden.