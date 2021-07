FairPhone: Fair-Trade-Handy ohne Ausbeutung

So faszinierend die immer leistungsstärkeren Smartphones mit ihren vielfältigen Funktionen und ihren unbegrenzten App-Möglichkeiten sind, so düster sieht es bei der Produktion der glänzenden Hightech-Produkte aus. Die benötigten Rohstoffe stammen teilweise aus krisengeschüttelten Regionen in Afrika und Südamerika. Und auch in den asiatischen Fabriken, wo die Einzelteile zu einem Telefon zusammengebaut werden, herrschen meist prekäre Arbeitsverhältnisse.

Eine niederländische Initiative hat den mitunter aussichtslos wirkenden Kampf (die futurezone