Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrog Oberösterreicherin

Nach dem Gespräch wurde die 30-Jährige dann doch misstrauisch. Sie rief bei Microsoft in Deutschland an, wo man ihren Betrugsverdacht bestätigte. Die Polizei wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich immer wieder Betrüger als Mitarbeiter des Software-Riesen ausgeben würden, das Unternehmen rufe aber niemanden zu Hause an, warnte die Exekutive.