FBI untersucht Anschlagsdrohung über Flugsicherungssystem

Die US-Bundespolizei untersucht eine Anschlagsdrohung, die Fluglotsen über Frequenzen mitgehört hatten, die der US-Flugsicherung vorbehalten sind, berichtet der US-Sender CBS.

In einem Funkspruch soll damit gedroht worden sein, ein Flugzeug in das US-Kapitol zu fliegen, wo am Mittwoch die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten bestätigt werden soll. CBS berichtet von einer digitalisierten Stimme, die den Anschlag als Rache für die Tötung es iranischen Generals Kassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff vor einem Jahr ankündigte.

Zugriff auf Frequenzen im Fokus

Die US-Bundespolizei hält die Drohung zwar nicht für glaubwürdig, heißt es bei Gizmodo. Sie untersucht aber, wie sich die Urheber der Drohung Zugriff auf die Funkfrequenzen der US-Luftsicherheit verschaffen konnten, die dazu genutzt werden die Positionen von Flugzeugen zu übermitteln.

US-Fluglotsen wurden angewiesen weitere Bedrohungen oder Flugzeuge, die von ihren geplanten Flugwegen abweichen, unverzüglich zu melden.