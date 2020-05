FBI will von Silk Road beschlagnahmte Bitcoins verkaufen

Die Adresse des beschlagnahmten Bitcoin-Wallets wurde nun öffentlich und zur Zielscheibe zahlreicher ehemaliger Silk Road-Nutzer. Diese schicken nun Mikro-Transaktionen in der Höhe von 0,0000001 Bitcoins, gemeinsam mit Protest-Nachrichten, an die Adresse. Während einige versuchen, mit Social Engineering-Tricks und Phishing die Kontrolle über das mehr als 3,6 Millionen Dollar schwere Wallet zu erlangen, wollen andere wiederum nur ihren Frust über die Schließung von The Silk Road zum Ausdruck bringen.