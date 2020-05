Fernsehzuschauer werden zu multimedialen Multitaskern

„Man wartet nicht mehr darauf, dass man sich am nächsten Tag auf dem Schulhof über den gestrigen TV-Abend austauscht. Wer da nicht live mitredet, ist nicht up to date“, so der ORS-Chef. Während des TV-Konsums werden auf Facebook oder auf Twitter Filmkritiken abgegeben und es wird über Darsteller und Inhalt diskutiert. Zudem gebe es nicht nur den so oft zitierten Second Screen, sondern auch einen dritten oder vierten Bildschirm. „Die Digital Natives haben eine Fähigkeit entwickelt, zwei, drei Medienströme gleichzeitig zu nutzen“, sagt Wagenhofer.