Filmdreh im Cockpit des A380

Er ist der „Mister A380“ – Jürgen Raps hatte unzählige Medienauftritte in den vergangenen Jahren. Er ist – nicht nur ob seiner Funktion als Chefpilot der Lufthansa - der bekannteste Pilot Deutschlands. Er tourte mit dem größten Passagierflugzeug durch die ganze Welt, ist im April 2005 das erste Mal in den A380 gestiegen und hat ab 2006 für Airbus Industries die Prüf-Flüge (Route-Proofing) auf den bekannten Weltrouten ( New York, Washington, Dubai, Hongkong, Sydney etc.) absolviert. Mit dem ersten Lufthansa Airbus A380 „ Frankfurt am Main“ machte Raps am 2. Juni 2010 auch in Linz und Wien Station und blieb den heimischen Medien beim Zwischenstopp in Wien-Schwechat mit dem Satz „Der A380 fliegt sich wie ein Ferrari fährt“ in Erinnerung. „Eigentlich müsste ich, wenn ich an die Formel 1 denke, jetzt sagen, er fliegt sich, wie sich ein Red Bull fährt“, sagt Jürgen Raps und dreht sich schmunzelnd zu seinem Co-Piloten Harald Tschirna, „Schauen Sie“, deutet er zum rechten Seitenfenster, „da drüben sieht man die Gipfel der Rocky Mountains. Schade, dass es heute so bewölkt ist.“

19.000 Flugstunden

Ein wenig Wehmut liegt in Raps Stimme, ist es doch einer seiner letzten Flüge mit dem Riesenflugzeug. Und dieser hier mit der Flugnummer LH 454 Frankfurt - San Francisco ein ganz besonderer. Er wird filmisch dokumentiert, von sechs Kameras, die im Cockpit montiert sind. Drei Kameras schauen raus, drei Kameras schauen rein ins Cockpit: Das Team von Pilotseye.tv des Österreichers Thomas Aigner filmt den gesamten Hin- und auch Rückflug (LH 455) mit und macht aus den letzten der mehr als 19.000 Flugstunden Raps’ einen 90-Minuten-Film.

IATA- und EASA-Experte

„Ich werde noch etwa zehn Flüge als aktiver Pilot fliegen, dann ist Schluss“, sagt Raps, der nach seinem aktiven Dienst aber weiter im Vorstand der deutschen Lufthansa-Stiftung, Aufsichtsrat-Mitglied in diversen Firmen und auch im IATA-Komitee und in einer EASA-Expertengruppe bleibt. „Ich bleibe der Luftfahrt erhalten, aber ich will eigentlich nicht mehr weiter fliegen“, so Raps. „Ich habe auf so viele Sachen in meinem Leben verzichtet, man muss – wie heißt es so schön – aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Die reibungslose Einführung des A380 in den Flugbetrieb der deutschen Lufthansa war sein Auftrag, „den hab ich erfüllt, denn es war die effektivste Einführung eines neuen Fluggeräts bei der Lufthansa“, sagt Raps nicht ganz unbescheiden. Nun kommt sein Leben an die Reihe, wird in Arizona sesshaft, Golf spielen, sich zwei Hunde – einen Rhodesian Ridgeback und einen Dobermann zulegen und einen Hubschrauber-Schein machen.

Das Filmprojekt

„Sechs Stunden hat der Einbau der Kameras gedauert“, schildert Thomas Aigner, während er die letzte der sechs Kameras justiert. 350 Kilogramm hat das gesamte Equipment, das sofort nach der Landung wieder ausgebaut werden muss. 30 Minuten geben die Lufthansa-Techniker vor Ort seinem Team, dem auch Aigners Schwester, die Moderatorin und Fotografin Carolyn Aigner angehört, Zeit, alles zu demontieren; der A380 muss wieder für den nächsten Flug vorbereitet werden.

Schon im Pilotseye.tv-Büro in München wurde die gesamte Installation exakt wie im Airbus aufgebaut, jede Einstellung getestet, jeder Akku gecheckt. Die gesamten Aufnahmen werden mit einem GPS-Zeit-Stempel versehen, damit die Innen- und Außenaufnahmen im Schnitt wieder synchronisiert zusammengefügt werden können.