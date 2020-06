Zu Beginn war es nur eine elitäre Spielerei. Die erste Spiegelreflexkamera (DSLR) mit Video-Funktion war Canons 5D Mark 2, die zum Verkaufsstart 2500 Euro gekostet hat. Jetzt beherrschen auch schon Einsteiger-DSLRs ab 600 Euro das Aufnehmen von Filmen. Die Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Camcorder: Der Sensor ist größer, was sich positiv auf die Tiefenschärfe und Lichtstärke auswirkt. Außerdem können die Objektive gewechselt werden, was eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten beim Filmen bringt. Professionelle Filmkameras mit Wechselobjektiven kosten ein Vielfaches einer DSLR mit Videofunktion.

„Die Qualität von DSLRs beim Filmen ist großartig, aber die Haltung ist das Problem“, weiß Frank Lucas (www.franklucas.at) aus Erfahrung. Der Kunstfotograf wird auf der Photo+Adventure am Sonntag, den 6. 11., den Workshop „Filmen mit der Digitalen Spiegelreflexkamera “ (32 Euro) abhalten.