Filmreifes Drama um virtuelle Instagram-Stars

Auf der Foto-Plattform Instagram rittern täglich tausende so genannte "Influencer" darum, möglichst viele Follower zu unterhalten, dabei beiläufig Produkte zu bewerben und dafür von Unternehmen finanziell oder materiell unterstützt zu werden. Eine dieser Influencer ist Miquela Sousa. Sie ist 19 Jahre alt, lebt in Los Angeles, hat Wurzeln in Brasilien, Spanien und den USA und arbeitet als Model und Musikerin. Sie liebt Mode, die Rapperin Cardi B und setzt sich gegen Rassendiskriminierung ein.

Mit ihren Followern pflegt "LilMiquela" (Instagram-Kürzel) intensiven Kontakt. Mehr als eine Million Menschen folgen Sousas Beiträgen. Auf den Musikplattformen Spotify und iTunes hat sie mehrere Singles veröffentlicht. Bekannte Modemarken wie Prada oder Supreme haben sie als Model engagiert. Sousa hat bereits einige Magazin-Cover geziert und Interviews gegeben. Das wirklich Besondere an Sousa ist: Sie ist nicht echt.