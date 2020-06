Firefox und Chrome zeigen IP-Adressen trotz VPN

Wie eine Demo auf Github zeigt, erlauben Firefox und Chrome über den implementierten WebRTC-Standard, der Chatkommunikation zwischen Browsern ermöglicht, die Abfrage der öffentlichen IP-Adresse über den jeweiligen STUN-Server der Browserhersteller - im Fall von Mozilla etwa stun.services.mozilla.com. Dieser Vorgang soll ermöglichen, dass die Chatkommunikation auch zwischen PCs möglich ist, die hinter einer Firewall versteckt sind. Laut der Demo wird auf die Javascript-Anfrage aber in vielen Fällen nicht nur die vom VPN zugeteilte, nach außen "sichtbare" IP-Adresse angezeigt, sondern auch die tatsächliche eigene.

Betroffen von der "schweren Sicherheitslücke", wie es etwa TorrentFreak nennt, sollen nur Windows-Rechner sein. Als Abhilfe dient bei Chrome die Installation der Erweiterung WebRTC block oder ScriptSafe. Firefox-Usern wird das Add-on NoScript empfohlen. Alternativ kann über die Eingabe "about:config" in der Browser-URL auch "media.peerconnection.enabled" auf "false" umgestellt werden. TorGuard wiederum empfiehlt in einem Blog-Posting, den VPN-Tunnel direkt am Router anzubringen, da dieser von Software und entsprechenden Scripts direkt am Computer im Normalfall nicht beeinflusst werden kann.