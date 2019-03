Flug nach Düsseldorf endete irrtümlich in Edinburgh

Man stelle sich vor, man besteigt um 7:47 in der Früh am London City Airport ein Flugzeug in der Hoffnung, damit nach Düsseldorf zu fliegen. Nach 1:13 Stunden Flugzeit landet das Flugzeug und der Pilot heißt die Passagiere in Edinburgh willkommen. Genau das ist am heutigen Montag bei einem British-Airways-Flug passiert.

Falsche Flugunterlagen

Der Flug wurde laut BBC im Auftrag der britischen Fluglinie von der deutschen Charterfluggesellschaft WDL Aviation durchgeführt. Bei der Flugplanung kam es offenbar zu einem groben Fehler. Der Pilot war gemäß der Flugunterlagen, die ihm übermittelt worden waren, von einem Flug nach Edinburgh ausgegangen. Erst als die Landung in Edinburgh bereits erfolgt war, wiesen irritierte Passagiere auf den groben Fehler hin.