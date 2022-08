Sprühflugzeug wird neuer Kampfflieger der US Special Forces

Das US Special Operations Command (USSOCOM) erhält Unterstützung aus der Luft - und zwar in Form eines aufgerüsteten Sprühflugzeugs . Die Rüstungskonzern L3Harris und der Flugzeughersteller Air Tractor konnten den maximal 3 Milliarden Dollar schweren Vertrag an Land ziehen.

Der einmotorige Starrflügler soll in Zukunft zur Luftnahunterstützung, für Präzisionsangriffe, bewaffnete Aufklärung, Überwachung und die Koordination von Einsätzen eingesetzt werden. Dabei geht es hauptsächlich um Missionen gegen terroristische Gruppen, die über keine Flugabwehr verfügen.

Sie soll zudem auf improvisierten Landepisten und Feldern starten und landen können und besonders wartungsarm sein. Das ist wichtig, da US-Spezialeinheiten häufig in Regionen operieren, in denen die USA keine große Präsenz haben, bzw. die Infrastruktur von Alliierten genutzt wird, die oft nicht den westlichen Standards entspricht. Eine moderne F-35 wäre etwa in Einsatzgebieten in Afrika fehl am Platz und könnte dort nur mit sehr viel Aufwand einsatzbereit gehalten werden.

Die Sky Warden ist zudem leicht transportierbar. Sie kann zerlegt mit einer C-17 oder C5-Transportmaschine in die Nähe des Einsatzgebiets gebracht werden. Dort kann sie innerhalb von 7 Stunden zusammengebaut und einsatzbereit sein. Einmal in der Luft, soll die Sky Warden eine Einsatzdauer von 6 Stunden haben.

"Traktor der Lüfte"

Das Modell AT-802U von Air Tractor, auf dem die Sky Warden basiert, gilt als Arbeitstier der Lüfte. Sie ist laut Angaben des Herstellers die größte einmotorige Turboprop-Maschine der Welt. Seit 1990 wurden knapp 800 Stück produziert.

Ihre Nutzlast liegt bei gut 3,5 Tonnen. Sie wird hauptsächlich für Löscheinsätze oder als Sprühflugzeug in der Landwirtschaft eingesetzt.