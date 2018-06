Flugzeug von Elvis Presley wird online versteigert

Ein Privatjet, der früher einmal Elvis Presley gehört, kann aktuell online ersteigert werden. Der 1962 Lockheed Jetstar ist eine von zwei Maschinen, die der „King of Rock and Roll“ in seinem Besitz hatte. Die zweite ist permanent auf seinem Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geparkt.

Die nun zum Verkauf stehende Maschine befindet sich in Roswell, New Mexiko und steht über IronPlanet.com zum Verkauf bereit. Der aktuelle Besitzer hat die Maschine für 430.000 Dollar gekauft und hat laut eigenen Angaben keine Änderungen daran vorgenommen. Entsprechend gezeichnet ist der Jetstar auch schon von der Zeit. Dafür bekommen Käufer im Inneren noch eine 60er-Jahre typische Ausstattung.