Formel-E-Fahrer Daniel Abt betrügt im Simulator

So lange die Formel E keine echten Rennen im Freien abhalten kann, matchen sich die Fahrer in virtuellen Rennen im Simulator. Doch das fünfte Rennen der sogenannten "Race at Home Challenge", in dem der Kurs in Berlin-Tempelhof auf dem Programm stand, endete am Samstag mit einem Eklat. Denn wie sich kurz nach dem Ende herausstellte, hatte sich der Audi-Fahrer Daniel Abt seinen dritten Platz mit fremder Hilfe erschlichen.

18-jähriger Profi-Gamer am Steuer

Wie Abt später zugeben musste, saß er nicht selbst am Steuer seines Simulators, sondern ließ den 18-jährigen Profi-Gamer Lorenz Hörzing in seinem Wagen Platz nehmen. Dieser sorgte zunächst am Freitag für eine erstaunlich gute Qualifikation auf dem zweiten Platz und erkämpfte sich schließlich im tatsächlichen Rennen einen dritten Platz. Schon während des Rennens waren erste Zweifel aufgekommen, weil das Gesicht Abts bei der Zoom-Videoübertragung stets von Gegenständen verdeckt blieb.

Der mehr oder minder schlechte Scherz hat Konsequenzen. So wurde Abt nun nachträglich in allen bisher gefahrenen Rennen der "Race at Home Challenge" disqualifiziert. Zudem wurde er zu einer Strafe von 10.000 Euro verdonnert, die er einem karitativen Zweck zukommen lassen muss. Äußerst unangenehm ist der Vorfall allerdings auch für Lorenz Hörzing, der für die parallel stattfindenden E-Sports-Rennen umgehend gesperrt wurde.