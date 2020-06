Forscher: iPhone trackt heimlich Position

Wie der Guardian in seiner Online-Ausgabe berichtet, haben Forscher eine geheime Datei auf iPhones gefunden, in der offensichtlich Positionsdaten des Geräts ohne Wissen des Nutzers gespeichert werden. Die Daten beinhalten Zeit und Koordinaten (Längen- und Breitengrade) und werden auf jenem Computer abgelegt, mit dem der Nutzer sein iOS-Gerät synchronisiert. Betroffen sollen alle iPhones und iPads in der 3G-Version sein, die auf der iOS-Version 4.0 aufwärts laufen. Die gefundenen Daten datieren jedenfalls zurück bis zum Start der Software im Juni 2010.

Die Sicherheits-Spezialisten Pete Warden und Alasdair Allan gaben ihre Entdeckung der derzeit laufenden Veranstaltung “Where 2.0” bekannt. Sie seien zufällig auf die Datei gestoßen, während sie ein eine Strahlungs-Karte für Japan erstellten. Im Zuge der Ankündigung präsentierten Warden und Allan außerdem eine Open-Source-Software, mit der jeder nachprüfen können soll, ob sein Apple-Gerät heimlich Positionsdaten mitloggt. Sie kann kostenlos unter http://petewarden.github.com/iPhoneTracker/ herunter geladen werden.