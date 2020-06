Foto-Drohne lichtet Feldkirch ab

"Das größte digitale Foto in Vorarlberg"

Neben dem Panorama aus der Luft hat sich Walser auch an eine Gigapixel-Aufnahme gewagt. "Ich habe 222 Einzelfotos zusammengelegt um ein Bild mit einer Auflösung von 1,2 Gigapixel zu erzeugen - es ist somit das größte digitale Foto in Vorarlberg."

Auch Veranstaltungen und Tages- und Nachtansichten wurden in das Projekt integriert. "Ich wollte besondere Stimmungen einfangen", so Walser. "In der Marktgasse kann man etwa zwischen einer Tages- auf Nacht-Ansicht hin- und herschalten oder sich virtuell auf den Samstagsmarkt begeben." Orte können somit unter völlig verschiedenen Rahmenbedingungen virtuell erkundet werden.

"Die Stadt so bunt zeigen, wie sie ist"

Auch Edgar Eller, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Feldkirch, ist von dem Projekt überzeugt. "Uns macht die Sache unglaublichen Spaß. Durch die verschiedenen Ansichten ist das Projekt zu einem tollen Ganzen zusammengewachsen. Endlich kann man die Stadt auch im Web so bunt zeigen, wie sie ist." Das Projekt komme gut an, die Rückmeldungen von Gästen und Einwohnern seien durchwegs positiv, so Eller.

Datenschutz

Ein derartiges Projekt wirft naturgemäß - siehe die Street-View-Diskussion in Deutschland oder auch Österreich - immer wieder auch Fragen zum Datenschutz auf. Laut den Stadt-Verantwortlichen bot dieses Thema in Feldkirch kein Konfliktpotential. "Menschen, die wir etwa auf Balkonen oder im Garten erwischt haben, wurden retuschiert oder unkenntlich gemacht." Menschen auf öffentlichen Plätzen oder Veranstaltungen wurden nicht verfremdet: "Bei öffentlichen Veranstaltungen rechnet jeder damit, fotografiert zu werden", so Eller.

Auf Anfrage Betroffener werde jedoch jede Aufnahme unkenntlich gemacht. Dies sei bis bis dato jedoch noch nicht vorgekommen. "Zu uns kam noch keine einzige derartige Meldung – wir würden sie aber sehr ernst nehmen. Wenn jemand das Gefühl hat, er möchte nicht zu sehen sein, werden wir auch reagieren", erklärt Eller.

Panorama im Wirtshaus

Feldkirch360 soll kein statisches Projekt sein, sondern werde ständig weiterentwickelt. Im nächsten Schritt will Walser auch die Geschäfte in Feldkirch mit 360-Grad-Innenaufnahmen integrieren: "Ich will die Betriebe noch mehr in die virtuelle Stadttour einbinden. Ich glaube, das ist auch ein tolles Marketinginstrument für Unternehmer." Die neue Idee ist bereits in einem Restaurant, einer Metzgerei sowie einem Bekleidungsgeschäft umgesetzt.

Das Projekt in Feldkirch war der Grundstein für Walsers Firma Panograf, welche diese Dienstleistungen vermarktet und auch für andere Gemeinden oder Veranstalter anbietet. Die Kosten für das Projekt Feldkirch 360 wurden bisher gänzlich von Walser getragen. "Es handelt sich um ein freies Projekt, aus Begeisterung für das Thema", so der junge Unternehmer.