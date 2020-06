Fußball in 3-D: „Hundskick bleibt Hundskick“

Erstmals wurde die neuartige 3-D-Übertragungstechnik auch in der „Königsliga“ des Fußballs eingesetzt. Der Pay-TV-Sender Sky stattete die Münchner Allianz Arena mit acht zusätzlichen Kameras aus, um die 3-D-Technik zu ermöglichen. Beeindruckend präsentierten sich Panorama-Aufnahmen des Stadions, oder Bilder der ausverkauften Tribünen in der Fußball-Arena. Weniger deutlich kam der 3-D-Effekt im normalen Spielverlauf zur Geltung. Bei Aufnahmen mit den Kameras an der Seitenlinie ähnelte das Bild stark dem auf konventionellen Fernsehgeräten.

Das spannende Spiel, das die Italiener in den letzten Minuten mit 3:2 für sich entscheiden konnten und damit in die nächste Runde aufstiegen, kam auch bei den anwesenden Fußballlegenden gut an.

Es geht immer um das Spiel

So zeigte sich der langjährige Spieler und Trainer Heribert Weber gegenüber der futurezone begeistert von der neuen Übertragungstechnik: „Es ist eine tolle Sache, besonders wenn man von oben in das Stadion hineinblickt kommt der Effekt besonders gut zur Geltung.“ Auch der ehemalige National- und Bayern München-Spieler Andreas Herzog war beeindruckt, relativierte aber: „Natürlich schaut es toll aus, in erster Linie geht es aber natürlich immer um den Fußball.“

So könne die beste Übertragungstechnik auch kein langweiliges Match kaschieren, darüber waren sich die Befragten einig. Der wichtigste Faktor für einen gelungenen Fußballabend bleibe jedoch ein spannendes Spiel. „Zum Leben brauche ich 3-D-TV nicht, die Hauptsache ist, ich sehe das Spiel“, fasste etwa Michael Hatz am Ende der Übertragung zusammen. Andreas Herzog brachte es noch deutlicher auf den Punkt: „Wenn das Spiel langweilig ist, hilft die beste 3-D-Technik nichts, ein Hundskick bleibt eben ein Hundskick.“