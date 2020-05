futurezone Award: zoomsquare siegt bei Start-ups

Der Markt für die Immobiliensuche ist groß. Rund 900.000 Leute in Österreich ziehen jährlich um. Allein in Wien befinden sich zu jeder Zeit an die 250.000 Leute auf Wohnungssuche. Das Durchforsten von Inseraten oder Immobilienportalen ist oft zeitaufwendig. Genau da will zoomsquare den Wohnungssuchenden unter die Arme greifen.