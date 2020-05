Gaming-Kulturkritikerin erhielt Morddrohungen

Eigentlich sollte Anita Sarkeesian am Mittwoch an der Utah State University einen Vortrag im Center For Women and Gender halten, der nun aber abgesagt werden musste. Wie der Standard Examiner schreibt und sie selbst über Twitter angab, war sie dazu gezwungen, nachdem sie sowie Verantwortliche der Universität Drohschreiben bekommen hätten, dass „die tödlichste Schulschießerei in der Geschichte Amerikas“ stattfinden werde, wenn sie auftritt.

Der Unbekannte gab an, Feministinnen hätten sein Leben ruiniert und wollte eine Attacke im Stile des frauenfeindlichen Amoklaufs an einer Universität in Montreal durchführen, der 1989 14 Frauen das Leben kostete. Später gab Sarkeesian über Twitter bekannt, dass sie nicht aufgrund der Drohungen absagte, sondern deswegen, weil sie die Sicherheitsmaßnahmen der Uni für unzureichend befand.