Gaming-Technologie hilft Demenz-Patienten

Entwickelt wird das Spiel für Demenz-Patienten von Opaque Multimedia, einem Digital-Design-Studio in Melbourne, das sich auf die Anwendung von Gaming-Technologie in neuen Bereichen spezialisiert hat. Alzheimers's Australia Vic (Vic steht für den Bundesstaat Victoria) hat in der Vergangenheit bereits ein multimediales Lernzentrum errichtet, das Pflegepersonal mittels einer Multimedia-Installation in die Lage von Alzheimer- und Demenz-Patienten versetzt.

Der virtuelle Wald soll als Anwendung für Smart-TVs veröffentlicht werden, wenn die Entwicklungskosten gedeckt werden. Die Anwendung könnte laut der Projektbeschreibung weltweit in Pflegeheimen und Privatwohnungen zum Einsatz kommen.