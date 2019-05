"Ganz besonders mag ich 'Urinieren verboten! Hochspannung'"

Was machen Verbote mit einem? Und mit der Gesellschaft?

Es gibt unterschiedliche Ansätze, menschliches Verhalten und das Zusammenleben in Gesellschaften zu steuern: Man kann auf besseres Verständnis für die Konsequenzen von Handlungen abzielen – also auf Eigenverantwortung. Man kann aber auch mit Reglements und Sanktionen arbeiten. Beides hat seine Berechtigung. Auch wenn ersteres meinem Menschenbild eher entspricht, bin ich nicht generell gegen Verbote. Wenn sie überhand nehmen und der öffentliche Raum nur mehr mit Schildern gespickt ist, was man alles nicht darf, dann geht das eindeutig zu weit. Dann fühle ich mich als Bürger gegängelt.

Eine kleine Anekdote zum Thema veranschaulicht das Problem ganz gut: Der Medienkünstler Peter Weibel hat vor Jahrzehnten in Stein gemeißelt: „Es ist verboten zu verbieten“. Als ich diesen Stein 2015 in einer Weibel-Ausstellung fotografieren wollte, wurde mir das von der Mitarbeiterin des Museums untersagt. Ich wollte von ihr wissen, ob Fotografieren verboten sei. Ihr Seufzen klingt mir heute noch in den Ohren.