Gehackte Lime-Scooter spielen peinliche Audio-Nachrichten ab

Üblicherweise bestätigen die E-Scooter, die per App ausgeborgt werden können, das Entsperren und Abstellen per Audio-Nachricht. Diese wurde von Hackern offenbar durch eigene Audio-Dateien ersetzt. Unter anderem rufen diese dem Fahrer nach „Nein, wohin gehst du denn?“, wenn dieser den E-Scooter abstellen möchte. Beim Losfahren kommen hingegen des Öfteren anzügliche Nachrichten, wie etwa „Okay, wenn du schon meinen Hintern reitest, dann zieh mich zumindest an meinen Haaren, okay?“