Genderless Nipples: Protest gegen Instagrams Nippel-Regel

Erste Erfolge

Die Taktik scheint aufzugehen: Laut „ Genderless Nipple“-Schöpferin Eveylne Wyss wurde bereits ein Foto eines männlichen Nippels entfernt. „Sie können nicht einmal den Unterschied zwischen einem männlichen und weiblichen Nippel erkennen. Warum kümmert sie es dann überhaupt, wenn sie so ähnlich sind?“, so Wyss gegenüber Daily Dot.

In Instagrams Gemeinschaftsrichtlinien werden „Fotos, Videos und einige digital erstellten Inhalte, auf denen Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen nackter Gesäße zu sehen sind“ explizit untersagt. „Dazu zählen auch einige Fotos, auf denen Brustwarzen von Frauen zu sehen sind.“ Es gibt allerdings Ausnahmen: „Fotos, die Narben nach einer Brustamputation oder aktiv stillende Mütter zeigen, sind jedoch erlaubt. Auch Nacktheit in Fotos, die Gemälde und Skulpturen abbilden, sind in Ordnung.“