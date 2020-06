George Lucas hat "Star Wars"-Trailer nicht gesehen

Millionen Leute haben den Ende November im Internet veröffentlichten Trailer für den siebenten Teil der Science-Fiction-Serie bereits angesehen, der Erfinder der „StarWars“-Saga ist nicht darunter. In einem Interview mit Page Six sagte Lucas, er wisse nichts über den Clip: „Ich habe ihn noch nicht gesehen.“

Er wolle sich aber den Film ansehen, wenn ins Kino komme, sagte Lucas, der beim ersten „ Star Wars“-Film Regie führte und für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. Auch an den darauf folgenden fünf Episoden war Lucas maßgeblich beteiligt. Im vergangenen Jahr verkaufte er seine Filmfirma Lucasfilm für rund vier Milliarden Dollar an Disney, das nun auch die nächste „ Star Wars“-Episode produziert, die im Dezember 2015 in die Kinos kommen soll.