Geräte werden schneller kaputt: “Das ist kein Zufall”

Dass es nicht immer etwas Neues sein muss, beweisen sogenannte Reparaturcafés. Mittlerweile finden sich in vielen Bundesländern derartige Treffpunkte, in denen man Geräte reparieren lassen oder die Reparatur selbst erlernen kann. In Wien gibt es beispielsweise das von Eisenriegler initiierte schraube14 oder das “Energie & Reparatur Café Josefstadt”. “Selbst reparieren ist natürlich ein großes Thema, wir helfen aber auch dabei, einen Profi aus der Umgebung zu finden, der bei komplexeren Problemen hilft”, so Heinz Tschürtz, Gründer des Reparaturcafé in Josefstadt, im Gespräch mit der futurezone. Dabei wolle man vor allem lokale Unternehmer unterstützen, sowohl Reparatur-Unternehmen, als auch Lokale.

Laut Tschürtz war man selbst über die große Nachfrage überrascht, trotz relativ wenig Werbung kamen bereits bei den ersten Terminen zwischen zehn und 18 Personen. Insbesondere liebgewonnene Geräte werden gerne repariert. “Jeder ist eigentlich froh, wenn er sein Gerät erhalten kann. Ich glaube, niemand hat Spaß daran, wenn er zum Beispiel einen Kühlschrank nach fünf oder sechs Jahren austauschen muss.” Das nächste Reparaturcafé Josefstadt findet am 27. Oktober in der Greisslerei 8 (Laudongasse 46, 1080 Wien) um 18 Uhr statt. Das schraube14 findet jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in der Lützowgasse 12 im 14. Bezirk statt.