Gesetzliche Bremse für selbstfahrende Autos gelockert

Die Autoindustrie arbeitet schon lange am Fahren ohne Hand am Steuer - doch bisher stand dem eine weltweit gültige Straßenverkehrsregel entgegen. Nun haben die Autobauer eine erste Hürde genommen. Ein Expertenausschuss der Vereinten Nationen hat dafür die Wiener Konvention für den Straßenverkehr ergänzt, wie das deutsche Verkehrsministerium und der Autobauer Daimler erklärten. Nun müsse bei den Vereinten Nationen die Konvention noch förmlich angepasst werden, sagte ein Sprecher des deutschen Verkehrsministeriums am Freitag.

Mit der Änderung ist die Basis gelegt, damit das autonome Fahren legal wird. Doch dazu sind noch viele weitere Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene notwendig, unter anderem zur Haftung. „Wir haben ein autonomes Fahrzeug entwickelt, jetzt muss die Gesetzgebung folgen“, sagte eine Daimler-Sprecherin.