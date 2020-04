Gestohlene Zoom-Daten werden im Dark Web verkauft

Daten von 352 Zoom-Accounts

Das Sicherheitsunternehmen Sixgill, das im Dark Web auf die Daten von Zoom gestoßen ist, hat die Daten der 352 Zoom-Accounts analysiert. Die meisten der Konten waren persönliche Accounts. Einige können jedoch Bildungseinrichtungen und kleinen Unternehmen zugeordnet werden. Ein Account gehört sogar einem großen US-amerikanischen Gesundheitsdienstleister, so Sixgill.

Die Sammlung der Zoom-Accounts wurde von dem Sicherheitsunternehmen bereits am 1. April entdeckt. Möglich also, dass mittlerweile noch einige sensible Zoom-Daten dazugekommen sind.