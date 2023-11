Warum man sich mit dieser Kreissäge nicht schneiden kann

In diesem Video besucht das populäre US-Nachrichtenmagazin 60 Minutes das Unternehmen Amazon im Jahr 1999. Den Zuseher*innen musste man dabei noch erklären, dass man dort “nur im Internet einkaufen” kann. Einen denkwürdigen Auftritt hat auch Jeff Bezos, der kaum wiederzuerkennen ist.

Die Grumman E-2 Hawkeye ist ein taktisches Flugzeug für die Frühwarnung und Kontrolle, das hauptsächlich von der US Navy eingesetzt wird. Es ist mit einem leistungsfähigen Radarsystem ausgestattet, das es ermöglicht, Luft- und Oberflächenziele zu überwachen. In diesem Video sieht man den spektakulären Start einer Hawkeye von einem Flugzeugträger.

Ein Herd auf hoher See

Inline Skates in den 20ern

An welche Ära denkt ihr bei Inline Skates? Vermutlich eher an die mittleren 90er, wo diese Schuhe sehr in Mode waren. Doch auch schon viel früher, nämlich im Frankreich der 1920er-Jahre, gab es vergleichbare Mode: