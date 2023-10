So schnell beschleunigt kein anderes E-Auto von 0 auf 100

Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, von 0 auf 100 km/h in 1,4 Sekunden zu beschleunigen? Der YouTuber Tom Scott hat genau das mit dem E-Auto Mythen der ETH Zürich am eigenen Leibe erlebt.

Hier dasselbe Auto in einem Video im Rahmen des Weltrekords:

Königsklasse der Rolex-Fälschungen

Rolex dürfte wohl eine der am häufigsten gefälschten Uhrenmarken sein. Manche der Fake-Rolex lassen sich dabei am ersten Blick erkennen. Manche hingegen sind so gut gemacht, dass es schon ein*e Expert*in dafür benötigt. Diese Rolex Submariner zählt zu letzteren.